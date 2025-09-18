Como vacilo com CNH faz você ser rebaixado a 'motorista iniciante'

Estar atento às notificações é crucial para ter conhecimento das datas e prazos. Por isso, para não correr o risco de perder os prazos, é importante que o condutor esteja com seu endereço atualizado junto ao Detran, e também fique de olho no site do órgão para conferir as notificações em tempo hábil.

Uma vez suspensa, é melhor que o condutor entregue a sua CNH

A mesma Resolução citada, do Contran, estipula que, na aplicação da penalidade, sejam definidas duas datas: a data para recorrer em 1ª instância ou entregar a CNH; e a data para a penalidade iniciar, caso o motorista não apresente recurso e não entregue o documento. Portanto, é preciso ter em mente que entregando ou não a habilitação, a penalidade será aplicada e a restrição será inserida no Renach.

A resolução estabelece esse quesito ao definir um prazo para início do cumprimento da suspensão quando o condutor não entrega o documento. A data não será prejudicada a partir do momento em que o órgão de trânsito registrar, no Renach, o início e o fim da penalidade, conforme fixado pela autoridade.

Mas a entrega pode ser exigida, ainda assim, porque Resolução ainda prevê que, se a CNH física tiver sido perdida ou roubada, o motorista precisará solicitar a 2ª via, a fim de que seja juntada ao processo e que o cumprimento da penalidade possa iniciar.

Por isso, quando receber uma resposta final do órgão de trânsito, o melhor a fazer é entregar o documento e seguir as instruções do Detran para retomar o direito de dirigir no menor tempo possível. Se o motorista não tiver certeza sobre o início ou o fim da penalidade, poderá acessar o site do Detran de registro da CNH e consultar a situação do documento.