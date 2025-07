Vou perder minha CNH? O que acontece se você cometer 3 multas gravíssimas

erros formais no processo de notificação (prazo expirado, notificação enviada para endereço errado ou nunca recebida);

inconsistências no auto de infração (como ausência de identificação correta do condutor ou falhas no equipamento de medição);

infrações que foram atribuídas indevidamente a um veículo ou condutor específico (casos de venda de veículo não comunicada, clonagem de placas etc.);

falta de provas concretas que sustentem a penalidade.

Além disso, muitos motoristas se surpreendem ao descobrir que nem todas as infrações realmente constam como gravíssimas no sistema do Detran. Por isso, é fundamental analisar o prontuário da CNH com atenção técnica — o que, muitas vezes, pode ser feito com apoio jurídico especializado.

Receber três multas gravíssimas é um forte indicativo de risco para a habilitação, mas não é o fim da linha. O processo de suspensão exige uma série de etapas legais que podem — e devem — ser questionadas pelo condutor. Conhecer seus direitos é o primeiro passo para proteger sua CNH.