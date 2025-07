Multa multiplicada e detenção: para quem você nunca deve emprestar o carro

Nesses casos, a penalidade recai diretamente sobre o CPF do dono do carro - a menos que ele realize, dentro do prazo legal, a indicação do real condutor.

Ainda assim, existem infrações que, por sua natureza, sempre serão de responsabilidade do proprietário, independentemente de quem esteja dirigindo.

São aquelas relacionadas à documentação obrigatória e ao estado de conservação do veículo. Manter o licenciamento em dia, garantir que o automóvel esteja em boas condições e que todos os equipamentos estejam funcionando corretamente são obrigações intransferíveis do dono.

Quando essas exigências não são cumpridas, o proprietário responde por infrações que, em geral, são classificadas como graves ou gravíssimas.

Isso inclui casos em que o carro é flagrado com cor ou características alteradas, sem passar pela inspeção de segurança obrigatória, sem equipamentos essenciais ou com eles danificados, com acessórios proibidos ou iluminação modificada. Nessas situações, além da multa de R$ 195,23 e cinco pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação), pode haver a retenção do veículo até sua regularização.

Para quem você não deve emprestar o carro