Tretas no trânsito: você pode ser multado por xingamento, buzina e briga

A rotina, especialmente nas grandes cidades, impõe um nível constante de estresse. Engarrafamentos diários, pressão por produtividade, medo de atrasos e um ambiente competitivo contribuem para elevar a tensão no trânsito.

Também não podemos desconsiderar que o ambiente dentro do carro cria uma sensação ilusória de impunidade.

Condutores "escondidos" atrás de vidros escuros e isolados no conforto do veículo se sentem mais à vontade para agir de maneira agressiva, sem se importar com as consequências. Isso inclui gritar com outros motoristas, reagir com palavrões ou provocar deliberadamente situações de risco.

Outro fator é a ausência de educação emocional no processo de formação de condutores. A maioria dos motoristas é treinada para dominar a parte técnica da direção, mas não para lidar com frustrações, conflitos ou imprevistos no trânsito.

Essa lacuna contribui diretamente para um ambiente de convivência prejudicial nas vias - onde pequenos erros são tratados como ofensas pessoais e qualquer deslize vira motivo para reagir agressivamente.

Motoristas agressivos tomam decisões impulsivas, arriscam-se e aos outros com manobras perigosas e frequentemente se envolvem em discussões com outros condutores.