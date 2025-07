Multa de trânsito não paga pode levar motorista para a prisão; saiba como

Caso contrário, se for barrado em uma blitz, ele poderá ter o documento cassado, de acordo com o Artigo 263 do CTB. A cassação é infinitamente pior do que a suspensão: uma vez cassado, para recuperar seu direito de dirigir, o motorista deverá refazer todo o curso de habilitação, como se nunca antes tivesse sido habilitado (o que gera gasto de dinheiro e de tempo).

Agora, se for flagrado com a CNH cassada em uma blitz, a situação complica - e muito -, dependendo da situação.

Conforme o Artigo 309 do CTB, caso o condutor gere perigo de dano na direção do veículo, quando flagrado com a CNH cassada, ele poderá ser condenado por crime de trânsito - a pena é detenção de seis meses a um ano ou multa.

Vale ressaltar, no entanto, que não é sempre que dirigir com a CNH cassada gera a prisão do condutor. Para a efetiva ocorrência do crime, é preciso que haja um perigo de dano. Portanto, não deverá recair qualquer punição criminal ao condutor que dirige com a habilitação cassada sem promover nenhum risco ao trânsito, mas apenas uma sanção administrativa.

Atraso recorrente e reincidência

O que muitas pessoas não percebem é que o histórico do condutor conta muito. Alguém que comete uma infração isolada terá, na maioria dos casos, apenas consequências administrativas. Mas o motorista que tem as práticas abaixo está sujeito a sanções muito mais graves, como a prisão: