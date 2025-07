Mudança causa disparada em número de multas e queda nas suspensões de CNH

Quanto às multas aplicadas a pessoas jurídicas, isso também sofreu impacto. Antes, as empresas tinham apenas 15 dias para indicar o motorista infrator, sob o risco de multa NIC (multa por não indicação de condutor) . Agora, esse prazo se estende a até 30 dias.

Com isso, as empresas ganham tempo para evitar que o nome do condutor seja associado à infração - o que também colabora para a queda no número de suspensões.

Suspensão da CNH: como é aplicada

Uma das formas mais comuns de sofrer a suspensão da CNH é pelo acúmulo de pontos.

Quando o condutor ultrapassa o limite de pontuação dentro de um período de 12 meses, ele pode ter o direito de dirigir suspenso - conforme estabelece o Artigo 261 do CTB.