A culpa é do ex: como carro vendido ainda pode dar problema ao antigo dono

O procedimento não é muito complexo e leva pouco tempo. Ainda mais se você pensar nas possíveis consequências que evitará ao fazê-lo.

Como comunicar venda do veículo

Antes, era necessário imprimir da Autorização para a Transferência de Propriedade do Veículo (ATPV), reconhecer firma em cartório e levar tudo ao Detran. Hoje, no entanto, é possível fazer o processo de forma 100% online através da CNH Digital.

Por lá, é possível iniciar e assinar a transferência de propriedade direto pelo app, dispensando o cartório em muitos estados.

No entanto, para quem não tem acesso ao recurso ou prefere fazer de maneira presencial, o processo antigo ainda é válido.

Para lhe explicar de forma simplificada, montei um passo a passo:

- Defina os termos da venda junto ao comprador.

- Preencha a ATPV com as informações pedidas, no verso do CRV atual.

- Vá a um cartório junto ao comprador, assinem o documento e reconheçam firma por autenticidade.

- Tire uma cópia autenticada do documento.

- Pague a taxa de transferência.

- Leve a cópia autenticada da ATPV, o comprovante de pagamento e um documento de identificação ao posto do Detran de sua cidade