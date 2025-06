Buracos na rua: como você pode ser indenizado por conserto do seu carro

Você já teve problemas com o seu veículo por conta de um buraco na rua? Sabia que, nessa situação, você pode ser indenizado? Infelizmente, o mau estado de conservação das vias e estradas brasileiras é uma das piores adversidades com as quais o condutor tem de lidar ao dirigir.

Com frequência, os buracos e falhas das ruas são responsáveis pelos acidentes de trânsito que, em muitos casos, além de gerar danos ao veículo, acabam por ferir os condutores, passageiros e, não raro, pedestres envolvidos.

Quando isso acontece, porém, a maioria das pessoas arca com todos os danos, possivelmente abrindo mão do seu direito à indenização. Apesar de acidentes nas vias serem, infelizmente, algo muito comum, de modo geral, é responsabilidade do Poder Público ressarcir o cidadão pelos prejuízos gerados pela ocorrência.