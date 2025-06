CNH suspensa por excesso de velocidade: veja quando pena deve ser anulada

As infrações por excesso de velocidade são classificadas da seguinte forma:

Velocidade até 20% acima do limite: infração média, com multa de R$ 130,16 e 4 pontos na CNH

Velocidade entre 20% e 50% acima do limite: infração grave, com multa de R$ 195,23 e 5 pontos na CNH

Velocidade superior a 50% acima do limite: infração gravíssima, com multa triplicada (R$ 880,41) e suspensão imediata do direito de dirigir

Por exemplo, em uma via com limite de 60 km/h, se o motorista for flagrado a 92 km/h, ele já estará enquadrado na infração de mais de 50% acima do limite, ficando sujeito à suspensão da CNH.

Nesses casos, trata-se de uma multa autossuspensiva, ou seja, a suspensão é aplicada de forma automática com a lavratura da infração, independentemente da quantidade de pontos acumulados. O tempo de suspensão pode variar entre cois e oito meses, de acordo com a decisão da autoridade de trânsito.