Como mudança na lei impede motorista embriagado de ter CNH apreendida

O condutor precisa comparecer para a retirada da habilitação em um prazo máximo de cinco dias a partir do cometimento da infração, portando um documento de identidade. Caso ele não compareça nesse período, a CNH será encaminhada ao Detran em que ela foi registrada, e esse será o novo local em que o motorista deverá recuperar o documento.

É importante ressaltar que a CNH, mesmo no formato digital, também pode ser "recolhida". Mas, claro, o agente não irá recolher o celular do motorista, mas bloquear o acesso à CNH digital no sistema do Senatran. Dessa forma, o condutor fica impedido de usá-la como documento válido.

Se o motorista dirige com a CNH recolhida (por estar suspensa, cassada, vencida há mais de 30 dias ou adulterada), ele comete uma nova infração: dirigir com habilitação em situação irregular (suspensa, cassada etc.).

Portanto, se a CNH já estava suspensa e recolhida, por exemplo, e o motorista é flagrado dirigindo, ele não será autuado por "estar sem a CNH", mas sim por conduzir com o direito de dirigir suspenso — o que é muito mais grave e pode resultar na cassação do documento.

O condutor também pode ser enquadrado por reincidência, caso volte a cometer a mesma infração no prazo de 12 meses. As penalidades para quem reincide vão além do valor da multa: o CTB prevê multa dobrada, suspensão direta da CNH e, em casos mais graves, a cassação da habilitação. Além disso, é importante destacar que a reincidência dificulta a defesa administrativa do motorista, pois reforça um histórico negativo de conduta no trânsito.

Dessa forma, uma vez com a CNH recolhida, é fundamental que o condutor respeite a medida e não volte a dirigir antes de regularizar sua situação. As consequências podem se tornar significativamente mais severas.