Flagrado na Lei Seca? Veja 3 erros que podem anular multa e poucos conhecem

Dirigir sob o efeito de bebidas alcoólicas e outros entorpecentes é proibido e extremamente perigoso. Isso quase todo mundo sabe.

Mas o que muitos motoristas ainda não entendem é o tamanho do prejuízo que essa escolha pode trazer: multa de quase R$ 3.000, suspensão da CNH (Carteira Nacional de Habilitação por até 12 meses e uma longa dor de cabeça para quem depende do carro no dia a dia.

E tem mais: recusar o teste do bafômetro gera as mesmas penalidades para condutores com resultado positivo para o consumo de álcool: mesmo sem soprar o bafômetro, a punição é idêntica.