Pior que multa: quais são os riscos de reincidir em infração de trânsito

Cuidado para não cometer o mesmo erro

A reincidência de multa ocorre quando o condutor comete a mesma infração de trânsito mais de uma vez no período de 12 meses. O CTB considera essa repetição como um agravante, já que demonstra que o motorista não corrigiu o "erro do passado".

Por essa razão, reincidir gera penalidades mais graves do que as da própria infração, o que pode incluir o pagamento do dobro da multa, a suspensão e até a cassação da CNH.

Lembrando que a reincidência não se refere ao acúmulo de pontos por infrações diferentes, mas sim à repetição exata da mesma conduta.

Exemplos práticos ajudam a entender melhor: um motorista que recusa o teste do bafômetro (artigo 165-A do CTB) e, dentro de 12 meses, é novamente autuado por recusa, pode ter a CNH cassada, além de pagar a multa multiplicada. Outro caso comum envolve o excesso de velocidade acima de 50% do limite da via — na primeira vez, o condutor já sofre suspensão imediata da CNH; se reincidir, a penalidade pode ser ainda mais severa, incluindo aumento do tempo de suspensão. Já em casos de ultrapassagem perigosa, como em faixa contínua ou pelo acostamento, a reincidência gera multa em dobro e possibilidade de suspensão.

Ou seja, as penalidades para quem reincide em infração vão além do valor financeiro: o CTB prevê multa dobrada, suspensão direta da CNH, e, em casos graves, cassação da habilitação. Além disso, é importante ficar atento porque reincidir dificulta a defesa administrativa do motorista, já que reforça seu histórico negativo de condutor.