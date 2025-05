Celular ao volante: veja riscos e qual é a única forma de não ser multado

E esses dados não devem ser vistos apenas como alarme, mas como motivos para reforçar o real perigo de utilizar o celular enquanto dirige.

Multas que o celular pode gerar ao motorista

Quando você desvia os olhos da via, mesmo que por pouco tempo, o seu carro percorre metros. A 60 km/h, por exemplo, 2 segundos significam cerca de 33 metros sem olhar para frente. Isso é como dirigir de olhos fechados por quase meia quadra. Por isso, o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estipula infrações pesadas para a atitude.

Conforme o artigo 252 do CTB, dirigir manuseando ou simplesmente segurando o celular gera infração de natureza gravíssima, com multa no valor de R$ 293,47 e a soma de 7 pontos na CNH. Aqui, vale para tudo que se faz com celular na mão enquanto estiver no volante: falar ao telefone, gravar vídeos, lives, tirar fotos etc.

E um detalhe importante: muitas pessoas acreditam que, ao parar no sinal vermelho, está liberado mexer no celular. Mas esse é um grande erro. Acontece que essa situação também pode gerar distração e trazer riscos ao trânsito no local. Por isso, se for flagrado nessa situação, o condutor será multado pela mesma infração gravíssima - uma vez que a infração considera o veículo em circulação, mesmo que momentaneamente parado no semáforo.

Da mesma forma, engana-se quem ainda pensa que fones de ouvido são liberados. No caso de utilizar fones enquanto se está dirigindo, há duas condutas infracionais previstas: