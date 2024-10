Free Flow: pedágio sem cancela é aprovado e recebe regras; veja o que muda

A maioria dos pedágios não estipula cobrança para motos. Nesse caso, basta que o motociclista se dirija ao local específico de passagem para motos, indicado por meio de placas, localizado à direita ou ao centro da praça de pedágio.

Não pagar o pedágio gera multa

Uma das medidas estipuladas pela resolução que trata sobre o pedágio free flow é que o prazo para o pagamento do pedágio eletrônico passa de 15 dias para 30 dias. Medida que visa garantir mais tranquilidade para o condutor efetuar o pagamento e evitar multas.

Passados os 30 dias, o não pagamento será considerado infração de natureza grave, prevista no artigo 209 do Código de Trânsito. A multa é no valor de R$ 195,23 e há a soma de 5 pontos na CNH do condutor. Vale lembrar, é claro, que o pagamento da multa não desobriga o usuário de realizar o pagamento das tarifas de pedágio devidas.

Para que a cobrança do pedágio seja efetuada, a identificação dos veículos ocorrerá: pela placa de identificação; pela classificação veicular; e pelas imagens do veículo. Nesse caso, os caracteres da placa serão verificados por meio de sistema de Reconhecimento Óptico de Caracteres (OCR), ou por imagem ou vídeo da passagem do veículo pelo pedágio eletrônico, em caso de falha do OCR, sendo obrigação do proprietário do veículo manter sua placa em condições de visibilidade e legibilidade.

Quanto à sinalização das vias, alertando sobre a presença dos pedágios free flow, ela ficará sob a responsabilidade dos órgãos ou entidades executivos com circunscrição sobre a via ou as concessionárias. Devem ser instaladas placas de sinalização vertical de indicação nos principais acessos e ao longo da via, de forma a garantir a informação prévia ao usuário de que o trecho é dotado de sistemas de livre passagem.