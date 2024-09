CDT: aplicativo que facilita transferência e pagamento de multas é ampliado

O CDT permite monitorar e pagar multas de trânsito com até 40% de desconto - caso o órgão responsável pela autuação já tenha aderido à tecnologia e o proprietário do veículo tenha se inscrito no SNE (Sistema de Notificação Eletrônica).

App está disponível em vários estados

No dia 18 de setembro, como parte das atividades da Semana Nacional de Trânsito, a PRF adotou essa funcionalidade de indicação do real infrator, desenvolvida em conjunto pelo Ministério dos Transportes e pelo Serpro (Serviço Federal de Processamento de Dados). .

Além da PRF, o serviço também abrange multas em vias administradas pelo DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) e pela ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), cobrindo toda a malha federal.

No âmbito dos Detrans, o Distrito Federal e mais dez estados já fazem parte do serviço: Espírito Santo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Alagoas, Minas Gerais, Goiás, Paraná, Rio Grande do Sul e Roraima.

Com a adesão da PRF, há a expansão significativa do serviço do real infrator. Ele traz mais agilidade e simplifica a vida dos motoristas, permitindo que todo o processo seja feito on-line e de maneira segura.