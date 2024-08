Ciclistas e até pedestre podem ser multados no trânsito; veja como funciona

Além de poder receber multa de trânsito, os pedestres podem, inclusive, receber pontos na carteira de motorista - mesmo que a infração seja cometida 'a pé'.

Conforme o artigo 254 do CTB, os pedestres são proibidos de:

Permanecer ou andar nas pistas de rolamento, exceto para cruzá-las onde for permitido;

Cruzar pistas de rolamento nos viadutos, pontes, ou túneis, salvo onde exista permissão;

Atravessar a via dentro das áreas de cruzamento, salvo quando houver sinalização para esse fim;

Andar em agrupamentos capazes de perturbar o trânsito, ou para a prática de qualquer folguedo, esporte, desfiles e similares, apenas quando houver permissão para isso;

Andar fora da faixa própria, passarela, passagem aérea ou subterrânea;

Desobedecer à sinalização de trânsito específica;

Em todos esses casos, o pedestre pode ser autuado pelo cometimento de uma infração de natureza leve. As infrações dessa natureza geram, aos condutores, multa no valor de R$ 88,38. Porém, para os pedestres, a regra é diferente. Nesse caso, o valor aplicado é metade do cobrado para motoristas. Portanto, de R$ 88,38, o valor da multa passa para R$ 44,19.

Ciclistas também precisam seguir regras do CTB

Andar de bicicleta pode ser bem perigoso no contexto do trânsito caótico da maioria das cidades brasileiras. Por isso, os ciclistas também precisam seguir as normas de circulação impostas pelo CTB - caso contrário, além do risco de acidente, eles poderão ser multados.