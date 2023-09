Nas vias urbanas, quando a velocidade máxima estipulada for igual ou superior a 80 km/h, as placas devem ser posicionadas de 400 a 500 metros de distância do radar. Já quando a velocidade for inferior aos 80 km/h, as placas precisam estar a uma distância de 100 a 300 metros do radar.

Radares tem margem de erro - mas não tolerância

Os radares mais utilizados nas rodovias brasileiras são o controlador e o redutor de velocidade. O controlador é destinado a fiscalizar o limite máximo de velocidade da via ou de um ponto específico. O redutor, por sua vez, funciona como um medidor que fiscaliza a redução pontual de velocidade - aquele que, quando o veículo passa, a sua velocidade aparece registrada digitalmente na tela do aparelho.

É importante que o condutor saiba que, sempre que um veículo passa por algum radar, dois tipos de velocidade são registrados: a velocidade medida e a velocidade considerada. A velocidade medida é aquela marcada pelo radar e que, possivelmente, irá ser a mesma registrada pelo velocímetro do veículo. Já a velocidade considerada, é a velocidade registrada pelo radar (a velocidade medida) menos a margem de erro do aparelho (margem de erro, e não "tolerância").

Ela será calculada da seguinte forma: quando a velocidade medida for de até 107 Km/h, a margem de erro será de 7 Km/h, já quando a velocidade medida for igual ou superior a 108 Km/h, a margem de erro será de 7%.

Assim, por exemplo, em um radar cuja velocidade máxima estipulada é 60 km/h, o condutor pode passar até 67 km/h sem correr o risco de ser multado. Já se o radar estipula como velocidade máxima da via 110 km/h, o velocímetro pode medir até 118 km/h - acima disso, o motorista poderá ser multado.