Existem diversos tipos diferentes destas películas, mas é importante ressaltar que nenhuma delas se equivale a blindagem. A ideia delas é criar uma barreira para que você tenha tempo de fugir ou para desestimular a ação do bandido, que quer uma ação rápida e eficiente.

Estas películas são instaladas nos vidros laterais móveis. Importante ressaltar que elas não causam qualquer prejuízo ao seu veículo, assim como não trazem qualquer escurecimento. Também vale dizer que, assim como as blindagens, as películas têm prazo de validade.

