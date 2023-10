Sabemos bem que no nosso país, quando a primavera chega, ela vem trazendo um gostinho do que será o verão. E é aí que o ar-condicionado já começa a trabalhar bastante nos nossos carros. Mas tem uma questão que ronda esse sistema há tempos: a utilização gasta mais o combustível do seu veículo ou isso é um mito?

Vamos solucionar essa questão entendendo quanto custa o quilômetro rodado com seu carro usando ou não o ar-condicionado. Foi realizado teste utilizando uma Fiat Fiorino 2016 1.4, que percorreu o mesmo trajeto de aproximadamente 35 km com e sem o equipamento desligado.

O resultado: com o ar-condicionado desligado o custo do km fico em R$ 0,93, com média de consumo em 7,88 km/l. Já com ele ligado os valores foram de R$ 1,07 e 6,78 km/l, respectivamente. Importante ressaltar que os testes foram realizados com equipamentos especiais, não no "achômetro".