É muito importante também que o carro esteja em um lugar plano, pois vamos verificar níveis de fluidos. Se você estiver em uma inclinação, essa medida dará diferença. É legal você fazer isso em casa antes de sair com o carro, pois realizá-la com motor quente, ainda que tenha circulado só a caminho do posto de gasolina, traz alterações na medição. Lembrando que não pode estar abaixo do mínimo ou para cima do máximo - pois óleo demais também é um problema.

A segunda verificação é do líquido de arrefecimento - que já explicamos que não é só água, é uma mistura de água desmineralizada com aditivo próprio, seguindo especificações que estão no manual do seu carro. É necessário verificar esse nível no reservatório de expansão, que tem marcas de máximo/mínimo. Mais uma vez o líquido precisa estar entre essas duas indicações.

A terceira verificação que precisamos fazer debaixo do capô é do fluido de freio. Está é uma observação muito importante para entendermos o que está acontecendo com as pastilhas. O reservatório também tem uma marca de máximo/mínimo e o fluido precisa estar entre as duas.

Se ele estiver muito próximo do mínimo, pode ser um indício de que suas pastilhas estão precisando de atenção. Conforme elas vão desgastando com o uso normal do sistema de freio, o fluido vai descendo no reservatório para deixá-las mais próximas do disco. Se está muito perto do mínimo, pode ser que sua pastilha já tenha desgastado suficiente para chegar no ponto de trocá-la.

O último item da nossa lista é a calibragem dos pneus. Essa é a verificação que você terá que sair com seu carro até um posto de combustível e calibrar os pneus com a pressão indicada no manual do veículo - ou em algum lugar do seu carro. Outra opção é comprar um calibrador portátil para ter sempre a mão, pois ele te ajudará a ajustar os compostos toda semana ou em uma emergência.

Uma coisa importante é que a calibragem dos pneus deve ser feita com eles frios. Ou seja, você precisa parar logo no posto para fazer a verificação dos compostos. Isso porque depois que o ar aquece nos pneus, isso dará uma diferença na medição. Também não se pode esquecer de calibrar o estepe, pois em uma emergência ele pode te deixar na mão.