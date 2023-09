Algumas manutenções do carro têm preços mais 'salgados'. Uma delas é trocar o kit de embreagem, pois envolve mão de obra complicada. Normalmente é necessário desconectar itens do motor, incluindo a conexão com o câmbio - um trabalho muito complicado e que exige atenção.

Sendo assim, é importante saber como preservar a vida útil da embreagem para que essa manutenção seja feita poucas vezes.

A primeira dica é evitar arrancadas bruscas, tendo atenção com a primeira e a marcha ré. Tirar o pé da embreagem muito rápido faz com que o carro dê um 'pulo' e acaba prejudicando o componente.