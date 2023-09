Mas o depósito pode ser úmido, o que costuma ser decorrente da entrada de óleo do motor na câmara de combustão (que é onde o combustível é queimado). Isso pode acontecer por desgaste excessivo nos anéis dos pistões do motor, que vai ocorrendo ao longo do tempo com motores mais cansados. Se não for isso, pode ocorrer por meio do desgaste das guias de válvula.

Mais uma coisa que pode dar defeito nas velas (e, por isso, também no funcionamento do motor) é se a cerâmica isolante da vela acabar trincando ou quebrando. Isso pode acontecer na hora da instalação com ferramentas incorretas, ou com aperto excessivo.

Já quanto aos cabos de vela, os problemas mais comuns que a gente vê são com relação a ressecamento e rachaduras nas capas e nos cachimbos, que prejudicam o isolamento e, com isso, leva à fuga de corrente. Se não, pode ocorrer a oxidação do condutor que temos dentro dos cabos de vela. Isso aumenta a resistência à condução da corrente, o que dificulta a passagem da corrente.

A maior parte desses problemas a gente consegue solucionar com manutenção preventiva, trocando esses componentes dentro dos períodos especificados no manual do seu carro. Lembrando que é muito importante que você precisa instalar velas adequadas para o seu motor. Existem velas para motores exclusivamente a gasolina, outras para a etanol, para os flex, e até vela que funciona melhor se o seu carro tiver GNV instalado.

Se quiser saber mais detalhes, não deixe de conferir no vídeo!

