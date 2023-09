O compressor de ar, instalado lá no cofre do motor, é quem opera o resfriamento. Então se você tiver algum problema nesse componente, aí a eficiência do ar pode cair, perdendo até o ponto de parar de funcionar.

E tem dois componentes que têm tanto a ver com o ar quente quanto com o frio: o condensador e o evaporador. Qualquer defeito neles prejudicará o funcionamento do sistema e também o dos ventiladores envolvidos nesse processo. Como se não bastasse, há também problemas elétricos e nos sensores. Quando há defeito ou curto, perde-se o controle e a eficiência do ar-condicionado.

Mas sempre consulte o manual do carro para entender como melhor operar o ar-condicionado. Para saber mais detalhes, não deixe de acompanhar o vídeo acima.

