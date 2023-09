Trata-se de uma temperatura controlada, que não deve passar muito da média dos 90ºC quando ela já está estabilizada. Ainda assim, em alguns pontos do motor, a temperatura chega a ser ainda mais elevada.

É importante vocês entenderem que existe uma temperatura ideal de trabalho pois esse é o ponto mais eficiente de funcionamento, com menor consumo e maior desempenho dos componentes. Mas se você deixa o seu carro ligado na garagem para aquecer, só o motor vai chegar nessa temperatura ideal, mas o câmbio não. Por isso é tão importante passear com o seu carro.

Mas voltando ao nosso tópico de hoje, quando tiver algum furo ou algum ponto de vazamento, o líquido do radiador (que promove a troca de calor) vai escapar e, com isso, o carro vai começar a falhar em fazer a sua função de manter a temperatura ideal em um nível estável. Pior ainda é se a perda ocorrer em um curto espaço de tempo.

Outro ponto de vazamento é o reservatório do radiador, que é por onde abastecemos com os fluídos e, também, por onde vemos o nível do líquido de arrefecimento. E gente, importante: toda a vez que falo em "água", me refiro à mistura como um todo, que leva uma determinada proporção de água desmineralizada e aditivos (conforme recomenda o manual do fabricante); e nunca água comum, que pode danificar o sistema de arrefecimento com corrosão e depósitos.

Por isso, se estiver abaixo do nível, é preciso procurar uma oficina. Completar com água, só em emergências mesmo. Se o reservatório plástico ressecar, ou as próprias mangueiras, tem que trocar também - não há possibilidade de conserto. A carcaça da válvula termostática (peça que controla a temperatura do motor) também pode apresentar defeito na vedação. Se isso ocorrer, é preciso substituir também.