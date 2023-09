Outro ponto que deve levantar suspeitas é se o mecânico disser que as molas - que trabalham em conjunto com os amortecedores - também precisam ser trocadas. Elas são extremamente duradouras e não dão problema por qualquer motivo. Então, em geral, não é preciso se preocupar com elas.

Mas se nada do que dissemos aqui bater com o que o mecânico disse sobre o seu carro, pode ficar calmo, pois tem carros que usam um sistema de amortecedores diferente. Exemplo são os amortecedores com bolsas de ar, por exemplo. No vídeo acima, trago mais detalhes!

