Caçador de Carros

Por que donos de carros mais antigos devem se preocupar com nova gasolina

Felipe Carvalho
Colunista do UOL
Atualizada em

A gasolina vendida no Brasil passou recentemente a ter 30% de etanol em sua composição, o que gerou dúvidas entre motoristas sobre possíveis impactos nos veículos.

A alteração representa um aumento de 3 pontos percentuais em relação ao teor anterior e levantou receios, especialmente entre donos de carros mais antigos movidos apenas a gasolina.

Para quem possui veículos flex, especialistas garantem que não há motivo para preocupação. Esses modelos foram projetados para receber tanto gasolina quanto etanol em qualquer proporção, e até mesmo as primeiras gerações de flex, lançadas há quase 20 anos, suportam 100% de etanol. A única diferença prática pode ser uma ligeira queda na eficiência, já que o álcool tem menor rendimento energético, mas o impacto tende a ser pouco perceptível.

Já os carros mais modernos movidos apenas a gasolina também não devem enfrentar grandes problemas. A eletrônica embarcada nesses veículos é capaz de se ajustar às variações no combustível e compensar o aumento do teor de etanol. Modelos atuais vendidos exclusivamente a gasolina, como alguns SUVs médios, conseguem operar normalmente com a nova formulação.

A situação muda para os veículos mais antigos, fabricados antes da popularização da tecnologia flex. Nesses casos, há risco maior de desgaste ou falhas, uma vez que os sistemas de injeção e componentes não foram projetados para lidar com maior quantidade de álcool. Como alternativa, especialistas recomendam o uso da gasolina premium, que manteve o percentual de 25% de etanol em sua composição.

O consumo desse combustível, no entanto, pesa mais no bolso. Em média, a gasolina premium custa cerca de 29% a mais que a comum. Em um cálculo prático, para um carro que percorre 1.000 km por mês e faz 8 km/litro, o gasto mensal com gasolina comum seria de R$ 774, enquanto com a premium chegaria a R$ 999 - uma diferença de R$ 225. Para quem roda menos, o impacto no orçamento tende a ser menor.

Apesar do custo elevado, a gasolina premium oferece vantagens adicionais, como maior octanagem e aditivos que ajudam na conservação do motor.

Postos das bandeiras BR (Podium), Shell (V-Power Racing) e Ipiranga (Ipimax Pro) oferecem esse produto. Assim, a recomendação é clara: donos de carros flex e modernos não precisam se preocupar, mas quem dirige um veículo mais antigo e movido apenas a gasolina deve considerar migrar para o combustível premium a fim de garantir maior segurança e durabilidade ao motor.

