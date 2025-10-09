Honda Fit é cobiçado e valorizado entre carros usados, mas tem um problema

Parece que a fama de inquebrável - que obviamente é exagerada - faz com que seus donos se sintam à vontade para se preocupar apenas com o reabastecimento de combustível. E, verdade seja dita, o danado do Fit é guerreiro mesmo, pois, mesmo com o desleixo dos donos, muitos exemplares continuam funcionais e competentes em transportar pessoas do ponto A para o ponto B.

Encontrar bom Fit exige paciência

Honda Fit 2003 Imagem: Divulgação

Mas para quem trabalha procurando qualidade para seus clientes, não pode se contentar apenas com carros funcionais: é preciso que atenda um padrão mínimo de qualidade, caso contrário, não seria necessário o serviço de um profissional. Bastaria escolher um a esmo, fechar negócio e levar o carro. É justamente aqui que as coisas complicam para o meu lado.

Na semana passada, avaliamos um Fit EXL 2015 para um cliente de São Paulo. O pretendido foi escolhido por ele, e o anúncio era promissor, pois o título dizia ser o "melhor do planeta", literalmente. Já o preço, cerca de R$ 4 mil acima da Tabela Fipe, também tinha tudo para sugerir ser um carro acima da média.

Chamou minha atenção, a baixa quilometragem, de apenas 62 mil km, que para um carro com dez anos, dá uma média de 6.200 km a cada 12 meses. Mas, como dizia ser de única dona e ter comprovantes das manutenções, seria fácil comprovar a veracidade dessa informação.