Golf GTI: versão de 2002 entrega muito por fração do preço do carro atual

A Volkswagen acaba de lançar o novo Golf GTI 2026, capaz de acelerar de zero a 100 km/h em 6,1 segundos. Para efeito de comparação, um Golf GTI 2002 faz a mesma prova em 7,8 segundos, mostrando que quase 25 anos de evolução resultaram em menos de dois segundos de diferença.

Um exemplar de 2002, exposto no Museu da Volkswagen, chama atenção pelo estado de conservação e pelos equipamentos de época. Trata-se da versão de 180 cv, identificada pelo "I" vermelho no emblema, equipada com câmbio manual, bancos Recaro, ar digital, airbags laterais, controle de tração e até aquecimento nos assentos - itens raros no mercado brasileiro da época.

Na tabela Fipe, o modelo vale cerca de R$ 35 mil, mas exemplares bem preservados já ultrapassam os R$ 100 mil. O contraste é grande diante do novo GTI, que custa R$ 430 mil no Brasil.