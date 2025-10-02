5 maneiras de vender um carro usado sem correr o risco de cair em golpes

Consignado

Nesse caso, é feito um contrato de consignação com um revendedor, que vai trabalhar a venda do seu carro sem pagar nada por ele de imediato. É natural que esse profissional queira fazer algumas melhorias para aumentar o interesse de compradores, e isso deve ser bem detalhado na negociação para não ter problemas no futuro. Por exemplo, cobranças de serviços de funilaria e pintura que não foram previamente autorizados.

A vantagem da consignação é conseguir um valor melhor no carro, já que a comissão paga para quem trabalhou essa venda, em torno de 6% do valor da venda, é sempre menor do que uma desvalorização feita em uma loja ou concessionária. A desvantagem é que o negócio não é imediato, pode demorar para encontrar um comprador, e isso atrapalha quem está com a expectativa de vender logo.

Depois que o carro for negociado, exija o pagamento imediato da sua parte, assim como transfira o documento imediatamente para o comprador. É preciso muita atenção nessa parte, pois não são raros os revendedores que demoram para informar sobre a venda, e ficam "girando" o dinheiro alheio em outras negociações.

Para isso não acontecer, recomendo não deixar procuração de poder de negociação por parte do revendedor registrada em cartório. O ideal é consignar seu carro somente com quem você já conheça e tenha confiança.

Leilão

Essa não é uma modalidade muito comum, mas costuma ser atrativa para quem tem pressa e espera receber um valor melhor do que em uma negociação direta com uma loja ou concessionária.