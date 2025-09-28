Free flow: pedágio sem cancela se multiplica e traz risco de multa; evite

O prazo para o pagamento é de até 30 dias após a passagem, sob risco de multa por evasão de pedágio - infração de natureza grave, com multa no valor R$ 195,23 e a soma de cinco pontos no prontuário da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) para cada trecho com pagamento pendente.

Um exemplo prático foi registrado na rodovia da região de Itápolis, no interior de São Paulo. Passei sem tag e encontrei no trajeto a indicação do endereço eletrônico da concessionária daquela via. Ao acessar a página, foi possível visualizar as passagens realizadas e o valor devido.

O sistema apresenta as tarifas detalhadas, a data, o horário da passagem do veículo e o vencimento. O pagamento pode ser feito por Pix ou cartão de crédito, em processo semelhante a uma compra online. Assim que a transação é concluída, o débito é quitado imediatamente.

Com o Free Flow, viagens tornam-se mais rápidas e fluidas, já que eliminam a necessidade de paradas frequentes em pedágios. No entanto, motoristas sem tag devem redobrar a atenção para não esquecerem o prazo de pagamento e serem surpreendidos com uma ou mais multas.