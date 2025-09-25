De Corolla a Civic: 7 sedãs para você ter na garagem por até R$ 99 mil

Honda Civic Sport 2017

Muitos consideram a 10ª geração do Civic como a melhor que tivemos. Ela teve início no modelo 2017, com um visual marcante que continua sendo objeto de desejo pelos apaixonados por sedãs.

É também uma geração que consegue sustentar seu valor do mercado de usados devido a sua baixa desvalorização. Praticamente todos os Civic G10 passam dos R$ 100 mil, com exceção da versão Sport 2017, que tem tabela Fipe de R$ 98 mil.

Apesar de ser a versão mais simples, tem pacote completo de equipamentos de conforto e segurança e fica devendo apenas uma multimídia com espelhamento de celular. O motor é o 2.0 flex, de aspiração natural, e o câmbio é automático do tipo CVT. Essa mesma versão também poderia vir com câmbio manual e tem tabela Fipe de R$ 96,5 mil

Hyundai Elantra 2017 Imagem: Divulgação

Hyundai Elantra Special Edition 2018

Um ano mais novo que o Civic, mas igualmente bem equipado, temos o Hyundai Elantra como opção, que inclusive é bem mais barato. Ele saiu de linha no nosso mercado, com o modelo 2018, que tem tabela Fipe de R$ 85,5 mil para a versão Special Edition.