Até 100 km de diferença: como saber a autonomia certa de um carro elétrico

Já no caso dos elétricos, não é tão simples. O tempo de recarga da bateria é bem maior e dificilmente vemos informações claras sobre o consumo, como quantos kWh o carro gasta a cada determinada distância.

Acabamos falando mais de autonomia, justamente porque carregar um elétrico não é tão rápido quanto abastecer um carro a combustão. Mas os números de autonomia divulgados pelos fabricantes variam, pois existem diferentes padrões de medição.

Foi o que aconteceu recentemente no lançamento do Chevrolet Spark EV, 100% elétrico. Foram apresentados três números de autonomia para o mesmo carro: de 258 km até 360 km. Uma diferença de quase 100 km. Qual deles é o mais confiável? No meio desse intervalo ainda apareceu uma terceira medição: 298 km.

Como comparar o Spark com outros carros, então? Para isso, é preciso entender os padrões de medição.

O maior número, 360 km, veio do padrão NEDC (Novo Ciclo de Condução Europeu), criado nos anos 1980 e pouco atualizado desde 1997. Ele é baseado apenas em testes de laboratório e por isso não reflete bem a realidade, sempre mostrando autonomias maiores do que as encontradas no uso diário.

Já o WLTP (Procedimento de Teste de Veículos Leves Harmonizado Mundialmente), adotado em 2017, combina testes de laboratório com testes em condições reais, em percursos mais longos e variados. No Spark, esse padrão apontou 298 km de autonomia, mais próximo do uso real.