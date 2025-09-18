Bons e baratos: 6 opções de SUVs para ter na garagem por R$ 70 mil

O leitor já deve ter notado que raramente aparece um novo modelo de hatch ou sedã. A bola da vez está com os SUVs, categoria que conquistou o mercado nacional. Quase toda semana somos bombardeados com novos lançamentos de utilitários esportivos, focados no público que gosta de uma posição mais alta para dirigir e a maior distância da carroceria em relação ao solo.

Mas como ainda são caros e fora do alcance de muitos consumidores, restam os usados para atender a essa vontade - ou necessidade. Na coluna desta semana selecionei seis SUVs usados na faixa dos R$ 70 mil, todos eles com câmbio automático e com no máximo sete anos.

Jeep Renegade Imagem: Divulgação

Jeep Renegade Sport 2018

O primeiro da lista já esteve no topo da lista dos SUVs mais vendidos, mas ultimamente tem perdido mercado mesmo com condições de preços bem competitivos. Mas se tem derrapado entre os zero-km, o que não falta é Renegade entre os usados.