Aparência engana: 5 truques de montadoras para carros parecerem mais caros

A solução dá ao modelo a aparência de ter apenas duas portas e ser mais esportivo e caro.

Essa estratégia inspira a lista a seguir de cinco itens automotivos que parecem algo, mas não são. No vídeo desta semana, listo cinco exemplos.

1 - Simulação de 4 portas

Imagem: Divulgação

No HR-V, as maçanetas traseiras ficam na coluna, criando a impressão de carro de duas portas. Nissan Pathfinder dos anos 1990, Alfa Romeo 156 e Peugeot 206/207 SW também usaram a solução.

2 - Calota que imita roda de liga leve