Caçador de Carros

Aparência engana: 5 truques de montadoras para carros parecerem mais caros

Felipe Carvalho
Colunista do UOL
Fala, meu caro amigo!

Eu sou Felipe Carvalho, o Caçador de Carros, especialista em procura e avaliação de carros usados.

Eu estou aqui testando este Honda HR-V e reparei que o SUV adota maçanetas traseiras embutidas na coluna traseira.

A solução dá ao modelo a aparência de ter apenas duas portas e ser mais esportivo e caro.

Essa estratégia inspira a lista a seguir de cinco itens automotivos que parecem algo, mas não são. No vídeo desta semana, listo cinco exemplos.

1 - Simulação de 4 portas

Imagem
Imagem: Divulgação

No HR-V, as maçanetas traseiras ficam na coluna, criando a impressão de carro de duas portas. Nissan Pathfinder dos anos 1990, Alfa Romeo 156 e Peugeot 206/207 SW também usaram a solução.

2 - Calota que imita roda de liga leve

Imagem
Imagem: Divulgação
Presentes em modelos de entrada, como o Renault Kardian, têm acabamento pintado e formato que esconde a roda de ferro por trás.

3 - Farol de neblina que é DRL

Imagem
Imagem: Reinaldo Canato/UOL

No Chevrolet Onix anterior à linha 2026, há versões nas quais a iluminação na base do para-choque parece farol de neblina, mas funciona apenas como luz diurna obrigatória.

4 - Rack de teto não funcional

Imagem
Imagem: Marcos Camargo/UOL
Citroën C3 Aircross e Renault Kwid Outsider trazem racks apenas estéticos, sem capacidade de carga.

5 - Teto preto que imita panorâmico

Imagem
Imagem: Divulgação

Em versões como o Fiat Argo Trekking, o teto pintado de preto simula a presença de teto solar panorâmico, mas não há o equipamento.

