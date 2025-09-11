'Kit dignidade': veja 5 opções de carros usados automáticos por R$ 50 mil

Na coluna da semana passada, listei alguns carros usados na faixa dos R$ 30 mil, todos trazendo motor com cilindrada acima de um litro e equipados com o desejável "kit dignidade", composto por ar-condicionado, direção com assistência e conjunto elétrico de vidros e travas. Só não consegui citar nenhum modelo com câmbio automático, pois teria de indicar automóveis muito antigos, o que fugiria do tema proposto.

Para essa semana, subi o orçamento para faixa dos R$ 50 mil. Aqui já é possível listar bons carros automáticos e com o tal "kit".

São modelos que eu teria na minha garagem e com transmissões automáticas de verdade, ou seja, nada dos problemáticos câmbios automatizados.