Trocar bateria de carro elétrico é inviável, mas há opção por 1/3 do preço

Carros com motor elétrico existem desde os primórdios do automóvel, no final do século 19.

Entretanto, por conta da baixíssima autonomia que as baterias da época conseguiam entregar, não eram interessantes quando comparados com motores a combustão. Ao longo da história automotiva, vez ou outra os motores elétricos já voltaram a ficar em evidência, principalmente em momentos de alta no preço do petróleo, mas continuavam esbarrando na baixa autonomia.

Porém, nos últimos anos, as baterias evoluíram e já existem veículos que entregam autonomias até maiores do que a de similares a combustão - com isso, os carros elétricos estão provando que são viáveis e o aumento das vendas no Brasil e no mundo comprovam isso.