Câmbio automático: veja 5 modelos problemáticos dos quais você deve fugir

É cada vez maior o interesse por carros com câmbio automático. Se até pouco tempo atrás eram exceção, agora são regra - pelo menos em algumas categorias. A tradicional transmissão manual tem sido oferecida apenas em modelos de entrada e alguns raros esportivos.

Com isso, o mercado de usados está cada vez mais abastecido com novas opções de carros automáticos. Entre as objeções de quem ainda não se rendeu a esse conforto está o receio de comprar um carro usado com problema nesse componente. A manutenção corretiva de um câmbio automático costuma ser bem onerosa, portanto é fundamental saber escolher o veículo certo.

Selecionei algumas transmissões que devem ser evitadas, considerando a grande quantidade de problemas relatados pelos proprietários e também o relato de profissionais que trabalham com isso.