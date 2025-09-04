Bons e baratos: veja 4 carros usados por R$ 30 mil para colocar na garagem

O mercado de carros novos e usados funciona como um elástico. Sempre que os veículos zero-quilômetro "esticam" os preços para cima, os modelos de segunda mão acompanham e também ficam mais caros. Pode não ser algo imediato, mas é certo que acontece.

Infelizmente, muita gente não tem rendimentos para acompanhar essas altas e sente que o sonho de comprar ou trocar de carro está distante.

Nesses caso, resta escolher algo que caiba no orçamento e o mercado de usados está cheio de opções. A dificuldade é conseguir algo realmente bom quando a grana está curta.