Ame ou odeie: carros 'ousados' como novo Tracker RS são mico ou boa compra?

Antes de mais nada, esse tipo de ousadia não é novidade: vários carros do passado seguiram esse caminho e hoje são valorizados.

Um exemplo é o VW Gol GTI 16v de 1995 com o pacote Color Concept, que trazia couro vermelho nos bancos, no volante e na manopla do câmbio. Na época foi rejeitado, mas hoje é item de colecionador. Também tivemos o Renault Twingo com estofamento colorido e botões espalhafatosos, bem à frente do seu tempo.

Imagem: Rafaela Borges/UOL

Outros clássicos que marcaram foram o Opala e o Monza com o interior Chateau - tudo vermelho, do painel ao banco traseiro. Tais automóveis são raríssimos hoje em dia, mas os que restam em bom estado são super valorizados justamente por conta dessa exclusividade. Lembro-me, ainda, do Kia Picanto da primeira geração, que em algumas versões saía com bancos na cor azul ou laranja - acabamento bem diferente do padrão cinza, comum a tantos veículos.

Anúncio do Chevrolet Chevette Jeans; tecido de calça inspirou revestimentos do sedã compacto Imagem: Reprodução

Também me recordo da linha Chevrolet SS dos anos 2000, composta por Corsa, Astra e Meriva - tais modelos já traziam esse toque esportivo com muito vermelho no interior. O famoso Passat Iraque, feito para exportação, também trazia acabamento vermelho em tecido aveludado, super bonito e bem raro. Não posso deixar de mencionar o criativo Chevette Jeans, com bancos e portas forrados em jeans de verdade, com direito até a bolsos como os da calça!