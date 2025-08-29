Envelheceram bem: 5 carros com 10 anos que ainda valem muito comprar

O forte mercado de carros usados no Brasil impacta diretamente no sucesso ou fracasso comercial de um modelo. Um veículo tende a vender bem quando novo se o consumidor enxergar potencial em questões como durabilidade e liquidez.

Isso acontece devido ao alto valor agregado de um carro. Diferentemente do que pode acontecer em outros países, nossos automóveis estão longe de serem descartáveis, mesmo depois de muitos anos de uso.

Sendo assim, é esperado que um carro mantenha valor significativo de mercado, para evitar grandes perdas quando desejar vendê-lo. E o consumidor de usados é ainda mais exigente, pois espera que seu veículo, mesmo com muitos anos de vida, ainda se pareça com algo moderno e atual.