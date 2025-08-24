Por que Honda ZR-V patina como zero km, mas é ótima opção entre os usados

Outro ponto positivo é que o carro não tem sistema start-stop. Parece detalhe, mas isso significa que a bateria é do tipo convencional, bem mais barata que as especiais usadas nos veículos com esse recurso.

O câmbio também segue essa lógica de simplicidade e confiabilidade. O ZR-V adota um CVT com conversor de torque — nada dos polêmicos automatizados de uma ou duas embreagens, que já deram dor de cabeça a muitos proprietários. Aqui temos o "arroz com feijão" dos automáticos, eficiente e durável.

Até mesmo nos pneus o SUV se mostra econômico. Com rodas de 17 polegadas, o custo de substituição é bem menor do que nos modelos equipados com aro 18, 19 ou 20, comuns em SUVs modernos.

Curiosamente, tudo isso que faz o ZR-V interessante no mercado de usados é justamente o que não chama a atenção do comprador de zero quilômetro. No showroom, muita gente busca o que há de mais moderno: motores turbinados, injeção direta, sistemas eletrificados, rodas grandes e recheio tecnológico. Só que, quando falamos em carro usado, o que realmente pesa é durabilidade, custo de manutenção e facilidade de revenda.

E nesse ponto o Honda ZR-V tem muito a oferecer. Ele não é um SUV complexo e deve entregar longevidade sem grandes sustos. Além disso, é um carro bem equipado: traz bom espaço interno, porta-malas generoso, acabamento de qualidade, bancos elétricos, teto solar, multimídia, ar-condicionado dual zone e painel digital.

Por tudo isso, já começo a receber pedidos de leitores interessados em ZR-V no mercado de segunda mão. Afinal, encontrar um SUV completo, confortável e robusto por R$ 150 mil a R$ 170 mil é, sim, uma boa oportunidade.