Sem teimosia: 5 exigências que vale deixar de lado ao buscar um carro usado

Para quem gosta de carros, é divertido entrar no site das montadoras e configurar o veículo pretendido de acordo com seu gosto pessoal.

Geralmente, é possível escolher versões, cores, opcionais e acessórios. Entretanto, no momento da compra, nem sempre a configuração escolhida estará disponível a pronta entrega. É comum aceitar algo que já está no estoque da concessionária, se o cliente não quiser entrar em uma lista de espera, que pode levar meses, apenas para atender um capricho pessoal.

Já no mercado de usados, seria bom se todos também fossem mais flexíveis e aceitassem aquilo de melhor que está disponível - contudo, infelizmente, muitos se apegam a caprichos e, por teimosia, fecham os olhos para boas oportunidades.