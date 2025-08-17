5 acessórios inúteis que só te fazem perder dinheiro com seu carro

Pior: com mais ar, entram também mais impurezas, o que pode prejudicar o motor no médio e longo prazo. Se o fabricante não coloca um filtro desses de fábrica — especialmente em carros turbinados — é porque não há necessidade.

Outros acessórios que já fizeram sentido, mas perdeu utilidade, são as calhas de chuva. Antigamente, com o ar-condicionado restrito a carros caros, abrir um pouco o vidro em dia de chuva era uma maneira de evitar o embaçamento. Hoje, até os modelos mais baratos vêm com ar-condicionado de série. Então, para quê instalar calha? Basta ligar o ar e pronto.

Também não vejo sentido em usar engates fixos apenas para "proteger" a traseira do carro. Além de estragar o desenho feito pelo projetista, eles não oferecem a proteção que muitos imaginam. Em colisões reais, podem entortar e até danificar mais o para-choque. Engate só faz sentido quando o carro realmente vai puxar algo — e, nesse caso, é melhor optar por modelos removíveis.

Na categoria "promessas milagrosas", entram aqueles dispositivos para economizar combustível. Já vi de tudo: peças magnéticas para a linha de combustível, aditivos "revolucionários", soluções de R$ 200 ou R$ 300 que prometem resultados que nem as montadoras conseguem alcançar. Isso é efeito placebo. Os fabricantes investem milhões para tornar seus carros mais eficientes; se algo tão simples funcionasse, já viria de fábrica.

Por fim, vamos ao farol de neblina. Ele não é inútil quando usado para a finalidade correta: dirigir com segurança em neblina, iluminando de forma baixa e espalhada a área próxima ao carro. O problema é que muita gente instala apenas para andar com ele ligado o tempo todo, achando que vai iluminar mais. Não vai. Quem realmente cumpre esse papel é o farol baixo. Fora da neblina, o farol auxiliar é mais um enfeite do que um aliado na condução.

Esses são alguns exemplos de acessórios que, na minha visão, não valem o investimento para o uso que a maioria das pessoas pretende. Talvez você tenha alguns deles no seu carro — e tudo bem. Mas é importante saber quando a utilidade é real e quando é puro marketing.