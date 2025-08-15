Correia da discórdia: GM tem desafio para provar que Onix não quebra fácil

Esse componente, presente nos atuais motores da linha Onix, Tracker e Montana, é dos assuntos mais polêmicos do momento. Toda vez que gravo ou escrevo um conteúdo desses carros, a caixa de comentários fica inundada de reclamações, inclusive de pessoas que nunca sequer tiveram contato com um desses carros.

Motivos para isso existem, pois é fato que essa correia se rompeu em alguns motores, causando prejuízos para os proprietários.

Claro que a Chevrolet sabe de tudo isso. Recentemente, nas apresentações dos modelos 2026 de Tracker e Onix, decidiu fechar essa ferida de vez, e não se poupou de tocar nesse assunto espinhoso para ela. A solução apresentada foi trocar o material da correia, que agora promete ser mais resistente ao uso de lubrificantes sem as especificações adequadas. Basicamente isso.

Publiquei conteúdos sobre isso, inclusive mostrei um motor de exposição com cortes que permitem visualizar a parte interna, como da própria correia. Também permitiram que pudéssemos tocar e comparar a correia nova com a antiga. Achei bem interessante a experiência, mas infelizmente parece que não consegui transmitir isso para os seguidores, que continuam incrédulos com essa tecnologia. As reclamações nos comentários continuaram.

Diante desse cenário, decidi escrever essa coluna, pois acredito que a boa informação precisa ser passada adiante. É fato que tem muitos desses carros da Chevrolet rodando em nossas ruas, além de tantos outros sendo negociados no mercado de usados. Eles não vão sumir, vão continuar presentes entre nós, então é melhor entender o que está acontecendo e parar de passar vergonha na internet. A seguir, um resumo dos principais comentários nos meus conteúdos sobre o tema.