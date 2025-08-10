Posso completar? Por que você nunca deve encher o tanque até a boca

Quando paro para abastecer o carro, uma cena se repete quase sempre. O frentista encaixa a bomba, o combustível começa a fluir e, de repente, vem aquele primeiro estalo — o sinal de que o tanque atingiu o nível máximo recomendado. É aí que surge a pergunta clássica: "Paro no primeiro estalo ou completo até a boca?".

Posso afirmar: você nunca deve deixar o frentista fazer isso.

Quando o abastecimento chega ao primeiro estalo, significa que o tanque já está cheio no ponto certo. Continuar colocando combustível além desse limite faz com que o líquido ocupe espaços indevidos, como orifícios que dão acesso a um filtro responsável por captar os vapores do combustível.