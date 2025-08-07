Por que você deve fugir de carro usado que já pertenceu a uma locadora

O mercado de carros usados está recheado de boas oportunidades, mas está cada vez mais difícil encontrá-las. Um dos motivos é a impressionante quantidade de veículos que foram de locadoras.

Dados da Fenabrave indicam que, neste ano de 2025, pouco mais de 50% dos veículos de passeio e comerciais leves emplacados foram na modalidade de venda direta. Por mais que nem toda venda direta seja destinada às locadoras, é possível afirmar que a maior parte desse bolo vá para eles.

Na prática, a percepção parece ser ainda pior. Quem presta serviço de procura de carros usados tem tido dificuldade de encontrar modelos que sempre foram de particulares. Dependendo do modelo, como por exemplo um Fiat Mobi, apenas 5% são vendidos para particulares. Ou seja, quem quer um usado sem passagem por locadora vai ter o mesmo trabalho de encontrar uma agulha no palheiro.