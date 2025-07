Oferta imperdível? O que você precisa aceitar para desencalhar seu carro

Nesse universo da internet, se o seu carro está muito rodado, com médias anuais acima dos 15 mil km, ele sempre vai aparecer entre as últimas escolhas. Não importa se a documentação está em dia, se a pintura é original, se você fez as manutenções periódicas, o que importa é que ele não vai aparecer para ninguém, se você insistir no preço errado.

Isso piora quando se trata de um modelo com grande volume de vendas, pois é mais fácil conseguir opções menos rodadas.

A solução, mais uma vez, está no preço, que é outro filtro muito utilizado nos classificados. Você pode não atingir interessados em carros pouco rodados, mas vai atingir interessados em carros baratos.

Sem histórico de revisões

Já foi o tempo que os carros eram simples e os custos das manutenções eram baixos. Estamos presenciando carros cada vez mais complexos, sensacionais quando novos, mas dispendiosos quando usados. Até mesmo simples trocas de óleo estão mais caras com as exigências de óleos com aditivos específicos.

Tendo conhecimento disso, ninguém quer correr o risco de comprar um carro usado no escuro. Sendo assim, se você não tem como comprovar as manutenções que foram feitas no seu carro, fica mais difícil conseguir alguém que queira assumir o risco.