Por que hábito ao estacionar carro com chave 'moderna' pode deixá-lo a pé

Se você tem um carro com chave presencial, essa dica é pra você. Hoje em dia, até modelos 1.0 já vêm com essa tecnologia, que permite dar a partida apenas com a chave próxima - no bolso, na bolsa ou no console - sem precisar girar no contato.

O problema é que muita gente estaciona o carro na garagem de casa e acaba deixando a chave dentro do veículo. Mesmo com o carro desligado e parado, a chave continua se comunicando com o sistema, o que causa desgaste contínuo tanto da bateria do carro quanto da própria chave, especialmente se o carro ficar parado por muitos dias.

A recomendação é simples: sempre leve a chave com você ao sair do carro, mesmo dentro da garagem.