'Kit dignidade': por que carro usado sem estes itens hoje acaba encalhando

No mercado de usados, ainda temos vários exemplos de carros com poucos equipamentos de segurança. Os airbags frontais e o freio ABS só passaram a ser obrigatórios em carros novos a partir de 2014, e o controle de estabilidade, dez anos depois. Porém, como hoje são obrigatórios, as pessoas passaram a valorizá-los mais e, quando procuram um usado, preferem aqueles equipados com tais itens.

Também há automóveis usados que que vão além disso. Converso com muitos clientes que não abrem mão de airbags laterais e de cortina num carro usado. Já recursos de auxílio de condução, como alertas de frenagem, mudança de faixa e ponto cego, são equipamentos mais recentes e pouco solicitados.

No geral, percebo que os usados "menos seguros são os que mais encalham no momento da revenda.

Conforto

Quem tem um carro usado sem o "kit dignidade" sofre para vendê-lo.