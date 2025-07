Cinto invertido: você mesmo pode corrigir problema comum até em carros 0 km

Lembro de um carro antigo que eu tive, que tinha 27 anos de uso quando comprei. Ele estava em ótimo estado de conservação, mas a fivela do cinto estava montada do lado errado.

Por ser um modelo com duas portas, com a coluna central mais recuada, o cinto ficava mais esticado do que o normal e se apoiava no meu ombro - mas, como estava invertido, tendia a ficar enrolado justamente nessa parte, ficando bastante desconfortável entre o ombro e o pescoço.

Uma das primeiras melhorias que eu fiz foi solucionar esse problema - que, pelo jeito, não teve a mesma atenção dos donos anteriores.

Nesta semana, tive a oportunidade de avaliar o novíssimo Volkswagen Tera, que estava com esse defeito.

Felizmente, consegui resolver facilmente e demonstro no vídeo acima. Você pode tentar fazer o mesmo, caso seja necessário, mas evite desmontar as peças se não for um profissional - nesse caso, recorra a uma oficina especializada.